В Алтайском крае проверили соблюдение масочного режима в пригородных автобусах

Пассажиры в случае нарушения норм санитарной обработки могут обратиться на горячую линию Роспотребнадзора или по телефонам Министерства транспорта региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае представители Министерства транспорта региона провели рейд по соблюдению противоэпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта региона. Специалисты проверили соблюдение масочного режима как экипажами автобусов, так и пассажирами. Специалисты обратили внимание на дезинфекцию общественного транспорта.

- Экипажи автобусов пригородного сообщения №120, 134, 250 и 269 обеспечены масками, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами. Сотрудники обрабатывают хлорсодержащими средствами спинки сидений, поручни, ручки дверей и другие поверхности, - пишут на сайте.

Напоминаем, что похожие рейды проходят постоянно. Также пассажиры в случае нарушения норм санитарной обработки могут обратиться на горячую линию Роспотребнадзора или по телефонам Министерства транспорта региона: (3852) 66-54-27, 36-33-75, 36-62-94.

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