Барнаульца подозревают в краже 20 тысяч у сестры

Потерпевшая обратилась полицию с заявлением о краже. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчину подозревают в краже 20 тысяч у родственницы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Потерпевшая обратилась полицию с заявлением о краже. Девушка рассказала, что неизвестные с ее банковской карты похитили 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали ее двоюродного брата, который ранее уже был судим.

- Как было установлено, банковскую карту девушка хранила дома в ящике шкафа вместе с пин-кодом в запакованном конверте. Неоднократно ночевавший у сестры брат знал, где она хранит банковскую карту. Дождавшись отсутствия сестры, подозреваемый похитил карту и снял в банкомате денежные средства, которые потратил на личные нужды, - пишут в ведомстве.

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