В Барнауле собираются продлить малый Павловский тракт до ТЦ Metro

Дорога будет рассчитана на 2 полосы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле намерены продлить малый Павловский тракт. Речь идет об участке от Солнечной Поляны до проезда Северного Власихинского. Проезжую часть увеличат на 350 метров, дорога протянется до торгового центра Metro. Об этом сообщает «amic.ru» со ссылкой на комитет по строительству и архитектуре Барнаула.

Дорога будет рассчитана на 2 полосы, ширина составит около 7 метров. Вдоль проезжей части планируют установить линию наружного освещения, также высадят деревья и кустарники. На этом участке будет несколько пешеходных переходов.

- По задумке чиновников, участок поможет разгрузить основной Павловский тракт от пробок. Стоимость строительства дорожного объекта пока неизвестна, - пишут на сайте.

Напомним, что в этом году прошла реконструкция основного Павловского тракта от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева. На ремонт из бюджета было выделено 185 млн рублей.

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