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Общество26 октября 2021 4:52

На Алтае перекроют участки дорог из-за движения военных колонн

Движение будет перекрыто на двух участках
Антонина Лышова
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Движение будет перекрыто С 17: 05 до 20:15. ФОТО: Министерство транспорта Алтайского края

Движение будет перекрыто С 17: 05 до 20:15. ФОТО: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае 26 октября из-за движения военных колонн перекроют некоторые участки дорог. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

С 17: 05 до 20:15 движение будет перекрыто на следующих участках для всех видов транспорта:

- «Фирсово - Бобровка»

- «Фирсово- Бобровка» - выезд на автодорогу Р-256-Б. - Ключи.

В управлении призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, по возможности заранее рассчитывать время в пути.

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