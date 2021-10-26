На Алтае перекроют участки дорог из-за движения военных колонн

Движение будет перекрыто С 17: 05 до 20:15. ФОТО: Министерство транспорта Алтайского края
В Алтайском крае 26 октября из-за движения военных колонн перекроют некоторые участки дорог. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
С 17: 05 до 20:15 движение будет перекрыто на следующих участках для всех видов транспорта:
- «Фирсово - Бобровка»
- «Фирсово- Бобровка» - выезд на автодорогу Р-256-Б. - Ключи.
В управлении призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, по возможности заранее рассчитывать время в пути.
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