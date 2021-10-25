Губернатор Томенко оценил эпидситуацию по ковиду на Алтае как очень тяжелую

По словам Томенко, темпы вакцинации замедлились Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Томенко заявил, что эпидситуация по ковиду в Алтайском крае очень тяжелая. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

- Эпидситуация очень тяжелая, напряженная, я бы уже оценил ее как очень тяжелую. Вакцинация у нас пошла плохо. Темпы очень замедлились. Люди просто не идут, отказываются, – сказал Томенко.

Показатели заболевания с каждым днем растут. В ковидных госпиталях вновь разворачивают койки. Уже развернуто 4,5 тысячи мест, увеличилось потребление кислорода. В сутки тратится о 45 тонн кислорода, а собственное производство в крае лишь 6 тонн

Темпы вакцинации остаются неудовлетворительными. К октябрю планировалось привить 1,1 миллиона жителей края. Пока полностью процедуру прошли только около 700 тысяч человек