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Происшествия25 октября 2021 12:46

В Барнауле устраняют последствия разбушевавшегося на выходных ветра

Поступило 18 сообщений о падении деревьев и крупных ветвей
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Из-за порывов электроэнергии произошло 12 отключений электричества

Из-за порывов электроэнергии произошло 12 отключений электричества

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле устраняют последствия мощного ветра, который дул 23 и 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, в связи с неблагоприятными погодными условиями 23 и 24 октября на территории Барнаула зафиксировано несколько происшествий. Пострадавших и погибших нет, – рассказали в горадминистрации.

Из-за порывов электроэнергии произошло 12 отключений электричества. Также поступило 18 сообщений о падении деревьев и крупных ветвей. На месте срыва обшивки фасада жилого 10-этажного дома в поселке Южном начала ремонт управляющая компания. Павильон на остановке «Динамо» восстановит подрядчик по гарантии.