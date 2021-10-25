Блестящий результат юной шахматистки

Первенство России 2021 года по шахматам Фото: из архива компании

С 5 по 15 октября в Одинцовском районе Московской области состоялось Первенство России 2021 года по шахматам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревновании приняли участие 29 лучших спортсменов в данной категории из 11 субъектов Российской Федерации.

Блестяще выступили на турнире шахматисты Алтайского края. В командном первенстве краевая команда заняла второе место, только по дополнительным показателям уступив московским спортсменам, с которыми набрала одинаковое количество очков.

В личном зачете юная 12-летняя барнаульская спортсменка Татьяна Кузнецова, воспитанница шахматного клуба Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, стала победительницей Первенства России среди девушек до 17 лет. В общем зачете среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет Татьяна сумела подняться на вторую строчку итоговой таблицы, пропустив вперед лишь многократного чемпиона России в данной категории, 19-летнего рязанского шахматиста Илью Липилина.

Татьяне пришлось нелегко за шахматной доской: во-первых, она впервые выступала на соревнованиях такого уровня и в данной спортивной категории, во-вторых, она была одной из самых юных по возрасту спортсменок. Но упорство и воля к победе помогли ей добиться очень высокого результата. Последняя, решающая партия, которая и привела барнаульскую спортсменку к заветному золоту, длилась около четырех часов.

«Татьяна Кузнецова отличается от других ребят, занимающихся в шахматном клубе «Наследники Ползунова», большей серьезностью, целеустремленностью, упорством в достижении поставленных целей. Во время участия в турнирах она готовится к любому сопернику, независимо от его уровня, выкладывается в каждой партии, заканчивая игру зачастую одной из последних, – отмечает руководитель шахматного клуба ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Виктор Эртель. – Я уверен, Тане покорятся и другие шахматные олимпы».

Впереди у юной шахматистки много ответственных соревнований и самых престижных турниров. Желаем Тане новых побед!