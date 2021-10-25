Жители алтайского поселка напуганы расширяющимся кладбищем

Однако в мэрии заявили, что никаких незаконных захоронений не было Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители алтайского поселка Черницк пожаловались на стремительно растущее в сторону домов местное кладбище. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

– Еще большее недовольство вызывает тот факт, что дома и постройки оказались в санитарно-защитной зоне погоста со всеми вытекающими проблемами, – сообщает телеканал.

Однако в мэрии заявили, что никаких незаконных захоронений не было и границы погоста не нарушены. Следовательно, интересы собственников жилья не ущемлены. Однако люди все-таки не верят. Земельные участки в на этой территории поселка нарезали в середине 2000-х. Люди построили дома, оформили в собственность. Теперь, как рассказывают местные жители, они случайно узнали, что их постройки оказались в санитарно-защитной зоне кладбища. Некоторые уже обратились в суд.

Чтобы решить проблему, жители поселка написали коллективное обращение в природоохранную прокуратуру.