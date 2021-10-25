Из Алтайского края незаконно экспортируют лес за рубеж

В целом по Сибири незаконно экспортировать пытались свыше 113 тысяч кубометров древесины стоимостью более 700 млн рублей Фото: Татьяна Гейнрих

Треть преступлений в сфере лесоэкспорта в Сибири приходится на Алтайский край. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

– Чтобы вывезти за рубеж незаконно заготовленный лес, недобросовестные экспортеры заявляют в декларациях недостоверные сведения о сделках с древесиной на внутреннем рынке, предоставляют подложные дополнительные соглашения к внешнеторговым контрактам, подложные товаросопроводительные документы, неправомерно применяют лицензии Минпромторга России на вывоз лесоматериалов, – рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления Алексей Яковлев.

В целом по Сибири с начала года незаконно экспортировать пытались свыше 113 тысяч кубометров древесины стоимостью более 700 млн рублей. В Алтайском крае возбудили 31 уголовное дело, связанное с вывозом древесины из региона.