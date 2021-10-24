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Происшествия24 октября 2021 6:09

В Барнауле из-за штормового ветра рухнула остановка

Снимками горожане делятся в соцсетях
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Фото: скриншот с паблика

Фото: скриншот с паблика

Штормовой ветер в Барнауле повалил остановку на Южкном. Снимками с места происшествия поделились горожане в паблике barnaul.insta в Instagram.

– Сильным порывом ветра на Южном останову завалило. Также рекомендуем парковать машины в гараж или вдали от опасных (в условиях непогоды) объектов, - сказано в посте.

Также от сильного ветра повредился один из недавно установленных остановочных павильонов на Змеиногорском тракте. Автор публикации написал, что новая остановка не выдержала даже не самого сильного порыва ветра.