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Происшествия23 октября 2021 13:26

Жительница Барнаула за три дня потратила с карты знакомой почти 100 тысяч рублей

Женщину осудили
Герман Архаров
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Женщина признала свою вину

Женщина признала свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Железнодорожном районном суде Барнаула вынесли приговор женщине, которая пользовалась чужой картой и потратила почти 100 тыс. рублей, сообщает прокуратура региона.

– В ходе следствия установлено, что обвиняемая, пользуясь тем, что потерпевшая передала ей свою банковскую карту для снятия с нее денег и для этого сообщила ей пин-код, решила совершить хищение. Так, реализую свой преступный умысел, обвиняемая стала рассчитываться банковской картой на кассах в магазинах, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова.

Кроме того, зная пин-код от карты, женщина сняла 40 тыс. рублей. В итоге в течение трех дней она похитила почти 100 тыс. рублей.

В судебном заседании жительница Барнаула вину признала в полном объеме, частично возместила причиненный ущерб. Суд приговорил женщину к условному сроку, а также взыскал в счет возмещения ущерба более 57 тыс. рублей.