В МЧС предупредили об усилении ветра в Алтайском крае

Местами возможны порывы до 22 м/с Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 23 и 24 октября ожидается усиление ветра. Местами в предгорных районах возможны порывы до 27 м/с.Также прогнозируют небольшие дожди, сообщает региональное управление МЧС.

– При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, – напоминают в ведомстве.

Также рекомендуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, потому что возможно падение фрагментов конструкций крыш и фасадов здания. Автомобиль советуют оставлять в гараже, если же его нет, то стоит парковать машину вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Спасатели подчеркнули, что в случае возникновения ЧП следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.