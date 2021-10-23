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Здоровье23 октября 2021 10:31

Более 400 заболевших коронавирусом вновь выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число зараженных COVID-19 в регионе составляет 85054
Герман Архаров
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Общее число зараженных превысило 85 тыс. человек

Общее число зараженных превысило 85 тыс. человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 409 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 85054, сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 23 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3836 человек.

Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 815, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.

При этом за сутки выздоровевших также стало больше. Их число увеличилось на 142 человека. Всего с начала пандемии в крае их уже 61114 .