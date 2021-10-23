Житель Алтая выиграл в лотерею 1 млн рублей

С начала года общая сумма выигрышей превысила 43 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Алтайского края выиграл 1 млн рублей в лотерею «Русское лото», пишет «Толк» со ссылкой на «Почту России»

«Житель региона купил на почте билет за 100 рублей и стал победителем розыгрыша» ,– отмечает издание.

Всего с начала этого года года жители региона купили на почте более 850 тысяч лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей превысила 43 млн рублей. Чаще всего лотерейные билеты приобретают в Барнауле, Рубцовске, Новоалтайске и Бийске.