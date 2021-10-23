Жителя Рубцовска отправили в колонию за нападение на подростка

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Рубцовска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия и суда, днем в апреле 2020 года в Рубцовске трое подростков находились на 3-этаже строящегося здания, где громко кричали и выражались нецензурной бранью. Осужденный, проживающий недалеко от объекта строительства желая прогнать несовершеннолетних, забрался на второй этаж и стал догонять убегающих от него подростков, – отметили ведомстве.

Мужчина догнал 15-летнего подростка и ударил его по голове неустановленным предметом. После второго удара подросток не удержался на металлической конструкции и упал с высоты пяти метров на бетонный пол, получив множественные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Во время следствия мужчина не признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.