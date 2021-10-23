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Общество23 октября 2021 6:27

Силовики нагрянули в администрацию Калмансокго района

По неподтвержденной информации, интерес силовиков мог вызвать глава муниципалитета Сергей Бунет
Герман Архаров
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В УФСБ по региону отметили, что правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия по имеющейся у них информации

В УФСБ по региону отметили, что правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия по имеющейся у них информации

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 22 октября, в администрацию Калманского района пришли сотрудники правоохранительных органов. Проведение оперативно-разыскных мероприятий подтвердили в УФСБ по региону, пишет «Банкфакс».

– По неподтвержденной информации, интерес силовиков мог вызвать глава муниципалитета Сергей Бунет. Предполагается, что это является продолжением истории с мятежом депутатов райсобрания, которые в апреле текущего года выразили недоверие к органам исполнительной власти района, – отмечает издание.

В УФСБ по региону отметили, что правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия в администрации Калманского района по имеющейся у них информации. Другие подробности пока неизвестны.