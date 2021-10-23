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Общество23 октября 2021 5:30

Погода в Алтайском крае 23 октября 2021: в отдельных районах дожди и до +11 градусов

В Барнауле ожидается +7...+9 градусов
Герман Архаров
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В Барнауле в субботу прогнозируют +7...+9 градусов

В Барнауле в субботу прогнозируют +7...+9 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем в субботу, 23 октября, в Алтайском крае воздух прогреется до +6...+11 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В отдельных районах Алтайского края пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле в субботу прогнозируют +7...+9 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.