В Алейске мужчина ограбил в парке подростка

После разбоя злоумышленник скрылся с места происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейске 43-летний мужчина ограбил подростка. Это произошло днем в городском парке, сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

- По данным следствия, днем в августе 2021 года городском парке Алейска обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения встретил ранее незнакомого 16-летнего подростка. С целью завладения имуществом потерпевшего, злоумышленник, высказывая угрозу применения насилия, забрал у несовершеннолетнего телефон и портативную акустическую колонку, – рассказали в пресс-службе краевого СК.

Всего он причинил ущерб на сумму более 14 тыс. рублей. После разбоя злоумышленник скрылся с места происшествия. В ходе следствия, обвиняемый полностью признал вину в содеянном.

Уголовное дело направили в суд.