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Общество22 октября 2021 14:05

Алтайский край вошел в ТОП-10 мест, куда россияне хотят «сбагрить» тещу

12% туристов отправили бы своих тещ в отпуск в темную чащу леса
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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За Алтайский край проголосовали 6% респондентов

За Алтайский край проголосовали 6% респондентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в десятку популярных направлений отдыха для тёщи. Такой рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

– Треть российских тёщ отдыхает на курортах Кавказских минеральных вод. На втором месте – Крым, 27%. «Бронзу» в рейтинге самых востребованных направлений отдыха для тёщ получил Магадан – 13%. – сообщают в пресс-службе серсвиса.

Ещё 12% туристов отправили бы своих тещ в отпуск в темную чащу леса. За Алтайский край проголосовали 6% респондентов.