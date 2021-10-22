Алтайский край вошел в ТОП-10 мест, куда россияне хотят «сбагрить» тещу

За Алтайский край проголосовали 6% респондентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край вошел в десятку популярных направлений отдыха для тёщи. Такой рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

– Треть российских тёщ отдыхает на курортах Кавказских минеральных вод. На втором месте – Крым, 27%. «Бронзу» в рейтинге самых востребованных направлений отдыха для тёщ получил Магадан – 13%. – сообщают в пресс-службе серсвиса.

Ещё 12% туристов отправили бы своих тещ в отпуск в темную чащу леса. За Алтайский край проголосовали 6% респондентов.