Барнаульцам напомнили, где сделать прививку против ковида без записи

По предварительной записи можно привиться в любой поликлинике края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле работает три пункта вакцинации, в которых можно сделать прививку от гриппа или ковида без записи, сообщили в мэрии.

Это Диагностический центр Алтайского края на пр.Комсомольский, 75а. Там принимают с 13.00 до 20.00 в будни (кварцевание с 16.00 до 16.30), с 10.00 до 17.00 по субботам (кварцевание с 13.00 до 13.30).

Также привиться без талона можно с с 8.00 до 18.00 в будни по будням в горбольнице №4 на ул. Юрина, 166а

Помимо этого, пункт вакцинации работает в торговом центре «Геомаркет» на пр. Ленина, 154а. Там принимают с 10.00 до 19.00 ежедневно.

По предварительной записи можно привиться в любой поликлинике края, независимо от места прикрепления. Записаться можно через портал Госуслуг и через колл-центры поликлиник.