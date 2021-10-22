За сутки в Алтайском крае скончались 24 человека с COVID-19

Сегодня в крае насчитывается 288 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 24 смертей среди больных коронавирусом. Как сообщают в региональном оперштабе, в 20 случаях причиной летального исхода стал ковид.

– За все время умерли 6023 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 694 человека; иные причины смерти – 1 329 человек, – сообщили в региональном оперштабе.

Сегодня в крае насчитывается 288 тяжелобольных пациентов. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 288 человек.