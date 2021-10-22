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Здоровье22 октября 2021 12:17

Сразу более 400 заболевших COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

На сегодня в крае насчитывается свыше 800 тяжелобольных пациентов
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 84 645 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 84 645 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 401 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 84 645 человек, в том числе 6397 детей. Выздоровели 60 972 человека, – рассказали в оперштабе.

По состоянию на 22 октября в госпиталях находятся 3780 человек. Также там 423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На сегодня в крае насчитывается 808 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 288.