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Здоровье22 октября 2021 11:33

Губернатор Томенко рассказал, что QR-коды могут ввести на Алтае с 30 октября

Для непривитых пенсионеров могут ввести режим самоизоляции
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На данный момент в регионе вакцинированы около 700 тыс. жителей

На данный момент в регионе вакцинированы около 700 тыс. жителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Алтайского края Виктор томенко сообщил, что систему QR-кодов могут ввести в регионе уже с 30 октября. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

– Я думаю, что в начале следующей недели я подпишу указ о введении режима QR-кодирования с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября - нужно время, чтобы подготовиться, - заявил Томенко.

Также губернатор сообщил о возможном введении режима самоизоляции для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от ковида.

На данный момент в регионе вакцинированы около 700 тыс. жителей. Это лишь около 30% населения.