В шоу «Однажды в России» высмеяли полуразрушенный бийский кинотеатр «Алтай»

Фото: скриншот программы

В шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ посмеялись над полуразрушенным бийским кинотеатром. Как пишет «Бийский рабочий», комик отметил Азамат Мусагалиев, что бийский кинотеатр точно символизирует состояние киноиндустрии во время пандемии.

– Вот такой кинотеатр стоит в центре Бийска. Яркий пример фразы - «осталось лишь одно название». Кинотеатр выглядит так, что рядом не хватает капельницы. Чтобы не делать афишу, дирекция кинотеатра придумала простой способ - разбить окно. Так прохожие всегда будут знать, что сегодня идет в кинотеатре, - пошутил ведущий.

При этом комик отметил, что на самом деле он в курсе, что кинотеатр не работает. Мусагалиев также заявил, что горожане просят либо уже отремонтировать кинотеатр, либо снести его.