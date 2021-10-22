Диагностический центр Алтайского края возглавила начальник отдела Минздрава

На должность назначили Жанну Вахлову

Главным врачом Диагностического центра Алтайского края стала Жанна Вахлова, ранее занимавшая должность начальника отдела Минздрава по организации медпомощи взрослому населению. Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, она начнет исполнять обязанности с 25 октября.

Диагностический центр остался без руководителя в июне этого года. На этот пост предлагали разных кандидатов, но по итогам конкурса было решено отдать должность чиновнице из министерства.

Известно, что Вахлова окончила Алтайский медицинский институт в 1993 году. Начинала свой путь врачом-педиатром и неврологом в Барнаульском доме ребенка.

- С февраля 2013 года имеет высшую категорию по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения». За время работы неоднократно проходила специализацию по вопросам организации здравоохранения, - отметили в Минздраве.