Губернатор Томенко уволил управделами Степанова, попавшего под уголовное преследование

Андрей Степанов (Фото: Скриншот из видео пресс-службы УФСБ по Алтайскому краю)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от занимаемой должности и уволил управляющего делами губернатора и правительства региона Андрея Степанова. Он попал под уголовное преследование, пишет ИА «Банкфакс» со ссылкой на источники в администрации.

- По данным инсайдеров, согласно распоряжению губернатора, Степанов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе с 19 октября 2021 года, - пишет издание.

Напомним, сотрудники УФСБ задержали Степанова 12 октября у него дома. Его обвиняют по двум статьям уголовного кодекса. Они касаются использования служебного положения в корыстных целях. Речь идет о возведении гаража-стоянки. Когда началось строительство, заказчик и подрядчик решили изменить и удешевить проект, но госэкпертиза его забраковала, а строители не получили деньги за уже проделанную работу.

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