С 21 октября в Барнауле меняется схема движения 16 автобусных маршрутов

Старый мост снова открыт Фото: Анна СЕМИНА

С четверга, 21 октября, в Барнауле меняется схема движения сразу 16 автобусных маршрутов. Об этом сообщают в региональном минтрансе.

Это связано с открытием старого моста через Обь.

- По коммунальному мосту проходит 16 межмуниципальных маршрутов, которые не только связывают Барнаул и Новоалтайск, но и уходят в Тальменку, Заринский район и многие другие. С 21 октября все 68 автобусов возвращаются на свои традиционные маршруты. Транспортное сообщение вновь становится более комфортным для жителей края, - говорит заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

В частности, речь идет о таких номерах, как №120, №134, №125, №205, №250, №251, №673, №674, №270, №740, №806, №882, №903, №897, №906, №938. Все они ранее уже ходили через старый мост, но из-за его закрытия были вынуждены делать крюк через новый. Сейчас они возвращаются на привычные схемы.