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Общество20 октября 2021 14:44

На нескольких участках в Барнауле ограничат стоянку транспорта в ночное время

Ограничение начнет действовать с 8 ноября
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Ограничение начнет действовать с 8 ноября

Ограничение начнет действовать с 8 ноября

Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле на нескольких участках ограничат стоянку транспорта в ночное время. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать с 8 ноября.

Под ограничение попадут 17 участков улично-дорожной сети краевой столицы. Там будет запрещена не только стоянка, но и остановка транспорта. Речь идет о следующих участках:

Ограничение начнет действовать с 8 ноября

Ограничение начнет действовать с 8 ноября

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Еще на трех участках будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Это сделано для безопасности движения и беспрепятственного проезда транспортных средств. Знаки появятся на улицах 1905 года (от здания №53а на улице Профинтерна), Взлетной (от улицы Солнечная Поляна до Северного Власихинского проезда) и Солнечной Поляне (от дома №305в на Павловском тракте).