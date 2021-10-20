На нескольких участках в Барнауле ограничат стоянку транспорта в ночное время

Ограничение начнет действовать с 8 ноября Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле на нескольких участках ограничат стоянку транспорта в ночное время. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать с 8 ноября.

Под ограничение попадут 17 участков улично-дорожной сети краевой столицы. Там будет запрещена не только стоянка, но и остановка транспорта. Речь идет о следующих участках:

Ограничение начнет действовать с 8 ноября Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Еще на трех участках будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Это сделано для безопасности движения и беспрепятственного проезда транспортных средств. Знаки появятся на улицах 1905 года (от здания №53а на улице Профинтерна), Взлетной (от улицы Солнечная Поляна до Северного Власихинского проезда) и Солнечной Поляне (от дома №305в на Павловском тракте).