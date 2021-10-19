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Происшествия19 октября 2021 15:07

Шашлычная горела в барнаульском парке «Лесная сказка»

Пострадавших нет
Герман Архаров
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Пожар полностью ликвидировали через 30 минут

Пожар полностью ликвидировали через 30 минут

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем во вторник, 19 октября, в барнаульском парке «Лесная сказка» горела шашлычная. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

– Сообщение о случившемся поступило около 14 часов. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений строение горело открытым огнем. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, – отметили в ведомстве.

Пожар полностью ликвидировали через 30 минут. В результате произошедшего повреждены стены, кровля, мебель, а также холодильное оборудование. Погибших и пострадавших нет.