Шашлычная горела в барнаульском парке «Лесная сказка»

Пожар полностью ликвидировали через 30 минут Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем во вторник, 19 октября, в барнаульском парке «Лесная сказка» горела шашлычная. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

– Сообщение о случившемся поступило около 14 часов. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений строение горело открытым огнем. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, – отметили в ведомстве.

Пожар полностью ликвидировали через 30 минут. В результате произошедшего повреждены стены, кровля, мебель, а также холодильное оборудование. Погибших и пострадавших нет.