На Алтае развернули еще один ковидный госпиталь

Число заболевших продолжает расти Фото: Олег УКЛАДОВ

В стационаре Павловской центральной районной больницы развернули ковидный госпиталь на 80 мест, сообщает ТАСС.

– У нас функционируют 22 госпиталя, развернуто 4 тыс. 473 койки для пациентов с коронавирусом. Мы стараемся держать свободными 10-15% мест в госпиталях и на основании этого принимаем решение о развертывании дополнительных мощностей, – сказала Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог региона.

Всего в Алтайском крае занято 89% мест во всех госпиталях. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 83471, среди них в том числе 6285 детей. Количество тяжелобольных – 782, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 276.