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Здоровье19 октября 2021 12:44

На Алтае развернули еще один ковидный госпиталь

Герман Архаров
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Число заболевших продолжает расти

Число заболевших продолжает расти

Фото: Олег УКЛАДОВ

В стационаре Павловской центральной районной больницы развернули ковидный госпиталь на 80 мест, сообщает ТАСС.

– У нас функционируют 22 госпиталя, развернуто 4 тыс. 473 койки для пациентов с коронавирусом. Мы стараемся держать свободными 10-15% мест в госпиталях и на основании этого принимаем решение о развертывании дополнительных мощностей, – сказала Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог региона.

Всего в Алтайском крае занято 89% мест во всех госпиталях. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 83471, среди них в том числе 6285 детей. Количество тяжелобольных – 782, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 276.