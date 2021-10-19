В барнаульском квартале запретили кормить голубей

Голуби Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям квартала «Лазурный» в Барнауле запретили кормить голубей. Табличка появились на аллее улицы Шумакова, пишут в группе «Барнаул 22».

– Но не всем такая идея борьбы пришлась по душе. Кто-то вспомнил, что собаки оставляют на газонах намного больше «добра» и решать проблему табличками просто бессмысленно, – написали пользователи

На табличке, которую разместили на аллее написано "Внимание! Голубей кормить запрещено!". За это жителям и гостям квартала грозит штраф в три тысячи рублей.