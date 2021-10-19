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Общество19 октября 2021 11:21

В барнаульском квартале запретили кормить голубей

На табличке, которую разместили на аллее написано "Внимание! Голубей кормить запрещено!"
Герман Архаров
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Голуби

Голуби

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям квартала «Лазурный» в Барнауле запретили кормить голубей. Табличка появились на аллее улицы Шумакова, пишут в группе «Барнаул 22».

– Но не всем такая идея борьбы пришлась по душе. Кто-то вспомнил, что собаки оставляют на газонах намного больше «добра» и решать проблему табличками просто бессмысленно, – написали пользователи

На табличке, которую разместили на аллее написано "Внимание! Голубей кормить запрещено!". За это жителям и гостям квартала грозит штраф в три тысячи рублей.