На алтайских дорогах планируют установить еще три пункта весового контроля

Со следующего года число комплексов вырастет до 11. Фото: Минтранс АК

В Алтайском крае в этом году планируют установить три новых пункта весогабаритного контроля. Как сообщили в региональном Минтрансе, всего с 2022 года на дорогах края будут работать 11 таких комплексов.

Комплексы типа Unicam WIM будут расположены на следующих участках:

- автодорога Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби;

- Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь в Алтайском районе;

- Первый километр съезда №1 развязки в поселке.

Помимо контроля веса, установки будут выявлять превышение скорости и нарушения дорожной разметки.

- Проведение подобной работы обеспечивает сохранность автомобильных дорог. До 2024 года планируется вводить в эксплуатацию по два таких комплекса WIM ежегодно, увеличив их число на региональных дорогах до 17, это позволит сократить поток автотранспортных средств со сверхнормативными нагрузками, - отметили в министерстве.