80 мешков мусора собрали на берегу Пивоварки в Барнауле

Экологическая акция по уборке мусора Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в рамках месячника санитарной очистки провели экологическую акцию на берегах реки Пивоварки. Волонтеры собрали десятки мешков мусора, сообщают в пресс-службе администрации города.

- 40 студентов очищали водоохранную зону реки Пивоварки в районе проспекта Коммунаров. Они собрали более 80 мешков мусора, который был вывезен на городской полигон ТБО, - рассказывают в мэрии.

Кстати, ранее экологическую акцию провели на зеленой зоне улицы Кулагина. Там добровольцы собрали 120 мешков мусора. В наведении порядка принимали участие 80 волонтеров из «политеха», Алтайского государственного колледжа и Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий.