«Горэлектротранс» Барнаула оценил состояние «собянинских» трамваев

"Собянинский" трамвай Фото: Виталий БАРАБАШ

Специалисты «Горэлектротранса» оценили состояние трамваев, доставленных из Москвы в Барнаул, в качестве «подарка» от мэра столицы Сергея Собянина, пишет «Толк».

- В «Горэлектротрансе» и мэрии Барнаула дали положительную оценку техническому состоянию московских трамваев. Пока в город доставлено четыре вагона, еще шесть ожидаются в ближайшие недели, - сообщает издание.

Судя по документации, вагоны 2009 года сборки. Они модернизированы и имеют существенные отличия от стандартных базовых моделей. Главное преимущество, что они могут экономить электроэнергию от 30 до 50%. А еще оборудование обеспечивает плавное начало движение вагона и замедленное торможение. Пассажиры обязательно смогут оценить комфорт.

Кроме того, вагоны более вместительные, так как в них отсутствует средний ряд сидений.

Кстати, если трамвай сломается, то он может своим ходом добраться до депо.