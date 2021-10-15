В Барнауле хотят построить трехэтажный дом в историческом центре города

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В Барнауле на улице Пушкина, 86 хотят построить небольшой трехэтажный жилой дом. Такая конфигурация объясняется соседством с памятниками культуры, пишет «Толк».

- Эскиз рассмотрели на градосовете 14 октября, - пишет издание.

Разработкой проекта занималась мастерская «Алтай». Участок, на котором должен появиться дом, располагается за Демидовской площадью. Его площадь составляет 769 квадратных метров. Когда-то здесь был частный дом, а теперь может появиться многоквартирный. Сейчас на этой земле густые заросли, а неподалеку разместилась новая пятиэтажка. Но есть и ветхие деревянные строения.

У будущего дома должен появиться маленький дворик с площадкой для игр и спора, зона отдыха и парковка на восемь автомобилей.

Предполагается, что всего в доме будет 12 квартир: двушки и студии. Пожалуй, главный минус, на который обратили внимание в градсовете, это то, что все окна студий выходят во двор, то есть на теневую сторону. Ответить на вопрос, почему так произошло, представитель проектной мастерской не смогла, но приняла его к сведению.

- В итоге члены градосовета единогласно приняли решение отклонить проект и отправить на доработку с учетом всех замечаний, - добавляют авторы.