АлтГТУ приглашает на бесплатные курсы китайского языка

Занятия будут вести преподаватели-лингвисты Вэйхайского профессионального колледжа Фото: из архива компании

Алтайский государственный технический университет приглашает пройти онлайн-курс по китайскому языку бесплатно.

АлтГТУ совместно с Вэйхайским профессиональным колледжем (КНР) запускает очередные онлайн-курсы по изучению китайского языка для всех желающих.

Занятия будут проходить с 13:00 до 15:00 по будням с 1 по 12 ноября в онлайн-формате.

В центре языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ отмечают, что полученные знания могут быть полезны в том числе, для получения образования по программам двойных дипломов в техническом университете.

Занятия будут вести преподаватели-лингвисты Вэйхайского профессионального колледжа.

Узнать подробнее и записаться на курсы можно в Центре языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ по телефону 8 (3852) 29-87-60 (Елена Мушникова) или по электронной почте kitzentr@yandex.ru. Центр находится в аудитории 516 пищевого корпуса АлтГТУ (вход с улицы Кирова).