В Барнауле продолжаются аварийные работы на улице Деповской

Повреждение на улице Деповской в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

По состоянию на утро 15 октября, в Барнауле продолжаются аварийные работы на месте порыва тепловой сети на улице Деповской. О текущем положении дел сообщают в мэрии.

Напомним, накануне около 16.30 было зафиксировано аварийное повреждение тепловой сети диаметром 700мм на ул. Деповской. Работы по восстановлению были начаты немедленно и продолжаются до сих пор.

- Как сообщил Александр Гросс (директор Барнаульской теплосетевой компании, - прим. ред.), в настоящее время демонтирован аварийный участок, ведутся сварочные работы, выполняется замена катушек 4,3 м и 2,1 м. Завершить сварочные работы и заполнить систему отопления планируется к 12.30. Начать подачу тепла в жилые дома и социально значимые объекты планируется к 14.00, - поясняют в пресс-центре администрации города.

В зону отключения отопления и горячей воды попали 50 многоквартирных домов, а также общежития, больницы и поликлиники, школа и детские сады, а также ряд административных зданий. Мониторинг температурного режима показал, что критических отклонений на данный момент нет. Так в детской городской больнице на Деповской, 17 в настоящее время 21 градус тепла.