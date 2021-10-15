Замглавы Бийска покидает свой пост

Александр Лебедев, заместитель главы г.Бийска Фото: газеты «Бийский рабочий»

Заместитель главы Бийска Александр Лебедев покидает свое место работы. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

- На должность заместителя главы Бийска по вопросам ЖКХ опять ожидаются кадровые перемены, - пишет издание.

На занимаемом посту он проработал совсем не долго: в администрацию пришел год назад. В кресле зама он заменил Олега Гузеева. Тот в свою очередь продержался чуть больше двух лет.

Как удалось узнать изданию, уход Лебедева может быть связан с его выходом на пенсию. Еще непродолжительное время он проработает, ну а потом пока неизвестность. Кто придет вместо него, пока не уточняется.