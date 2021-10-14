За сутки в Алтайском крае скончались 29 человек с COVID-19

На сегодняшний день в крае насчитывается 759 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 29 смертельных случаев среди больных коронавирусом. У 26 пациентов причиной смерти стал именно ковид, сообщает оперштаб региона.

– Итого всего умерли 5 810 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 309 человек, коронавирусная инфекция – 4 501 человек , – рассказали в региональном оперштабе.

На сегодняшний день в крае насчитывается 759 тяжелобольных пациентов. Из них подключено к аппаратам ИВЛ 265 человек.