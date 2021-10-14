Нескольким жителям Барнаула грозит уголовная ответственность за попытку купить водительские права

Уголовные дела направлены в суд Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Шесть жителей Барнаула обвиняются в покушении на дачу взятки должностному лицу. Они пытались купить водительские права . Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

– По данным следствия, в апреле 2021 года 43-летняя жительница краевой столицы на одном из популярный сайтов нашла объявление о возможности положительной сдачи экзаменов в ГИБДД с последующим получением водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В». В связи с тем, что гражданка имела несколько неудачных попыток сдать теоретический экзамен, она решила воспользоваться данным предложением, – рассказывают в СК.

Встретившись с автором объявления, который представился инструктором автошколы, женщина передала ему 100 тысяч рублей. Деньги якобы предназначались для сотрудника полиции, который принимает экзамены в ГИБДД. Однако оказалось, что мужчина ее обманул и не собирался ей помогать в сдаче экзамена. Женщина обратилась в полицию с жалобой на мошенничество, но позже сама стала фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки.

Позже следователь СК выявил еще пять фактов попытки дачи взятки. Во время предварительного следствия шестеро обвиняемых вину в содеянном признали. Уголовные дела направлены в суд.