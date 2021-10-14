Сразу 323 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали на Алтае за сутки

265 человек подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 323 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 66 пациентов. Об этом сообщает региональный опештаб по борьбе с инфекцией.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 81 683 человека, в том числе. 6077 детей. Выздоровели 60 198 человек, – сообщается в актуальной оперативной сводке.

Сегодня на лечении в госпиталях находятся 3502 человек. Также там лечится 401 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с ковидом.

На сегодняшний день в крае насчитывается 759 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ 265 человек.