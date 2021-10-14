Двух подростков из Алтайского края наградили за спасение тонувших детей

Матвей подныривал, выхватывал детей из воды и передавал Артему, который выносил их из глубины на мель Фото: Олег УКЛАДОВ

Двух подростков из Алтайского края наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Летом 15-летний Матвей Лемп и 14-летний Артем Титов спасли шесть человек, которые тонули в реке.

– Летом текущего года во время отдыха на реке Песчаной друзья увидели, как купавшиеся неподалеку пятеро детей заплыли на глубину, упали с надувной игрушки и стали тонуть. На помощь им пыталась прийти бабушка двоих из тонущих детей, но в панике дети стали цепляться за нее, не давая вынырнуть из воды, – рассказали в пресс-службе.

Подростки поспешили на помощь. Матвей подныривал, выхватывал детей из воды и передавал Артему, который выносил их из глубины на мель. Когда всех детей достали из воды, они подплыли к уже потерявшей силы женщине и вытащили ее на берег. В итоге они спасли шесть человек, пятеро из которых - дети 8-11 лет.