Правительство Алтайского края и «Газпром нефть» подписали новое соглашение

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В среду, 13 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках Российской энергетической недели в Москве встретился с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым. Стороны подписали очередное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения «Газпром нефть» будет наращивать поставки высокотехнологичных моторных и индустриальных масел Gazpromneft и G-Energy для автомобильной и специализированной техники предприятий энергетики, ЖКХ и промышленного комплекса региона.

– Обеспечение потребителей Алтайского края качественным топливом, маслами и другой продукцией нефтепереработки является важным для экономического развития нашего региона. Подписанное соглашение с «Газпром нефтью» об импортозамещении смазочных материалов позволит алтайским промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя. Это гарантирует оперативные поставки ГСМ на региональный рынок и, благодаря конкурентоспособной цене, поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность, – говорит Виктор Томенко.

Алтайский край и «Газпром нефть» сотрудничают на протяжении многих лет. Компания поставляет продукцию напрямую с Омского НПЗ и завода смазочных материалов. Кроме того, в регионе работает сеть АЗС компании, поставляется топливо для заправки самолетов в аэропорту Барнаула, а битумы «Газпром нефти» применяются для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры.

– Наше сотрудничество с Алтайским краем успешно развивается, многие предприятия региона уже получили ощутимый экономический эффект от замены импортной смазочной продукции на высококачественные российские аналоги. Доля «Газпром нефти» на рынке смазочных материалов в Алтайском крае сегодня превышает 20%, – подчеркивает Александр Дюков.

Программа по импортозамещению смазочных материалов «Газпром нефти» действует с 2015 года. За эти годы к ней уже подключились более 30 регионов.