Жителей Алтайского края возмутил пост Минсоцзащиты, где говорилось о «нормальных семьях»

Скриншот поста Минсоцзащиты в Instagram

Жителей Алтайского края возмутил пост регионального министерства соцзащиты в Instagram, в котором речь шла о конкурсе для многодетных замужних мам. Некоторые формулировки в публикации задели пользователей сети.

Так, в первоначальном варианте поста было написано, что на конкурсе можно будет «увидеть большое количество тех, про кого говорить и показывать вот уже лет 30 не принято – нормальных семей, которые умеют создавать крепкие ячейки общества». Комментаторы посчитали, что называть «нормальными» только многодетные полные семьи – это дискриминация всех остальных.

– Почему вы дискриминируете тех, кто и так оказался в сложной ситуации – матерей-одиночек? Им нужна такая поддержка больше всех, – написала Дарья Кошелева.

– Создано людьми, ничего не понимающими в материнстве. Отвратительно, – оставила отзыв Софья Гепнер.

Первоначальный вариант поста

После нескольких нелестных отзывов слово «нормальные» в посте исправили на «положительные», однако волна не возмущения не утихла.

С официального аккаунта минсоцзащиты ответили, что ведомство не имеет отношения к организации конкурса, а всего лишь поддерживает мероприятия общественных организаций края.