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Общество14 октября 2021 9:27

Легендарное алтайское озеро Уткуль начало заболачиваться

Причины этого пока неизвестны
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Районная администрация пока не занималась этим вопросом. Фото иллюстративное

Районная администрация пока не занималась этим вопросом. Фото иллюстративное

Фото: Татьяна Гейнрих

Легендарное алтайское озеро Уткуль в Троицком районе начало заболачиваться и зарастать травой. Об этом местные жители рассказали «Банкфаксу».

- Причины заболачивания могут быть природного или техногенного характера. Какие факторы влияют на заболачивание озера Уткуль, могут определить ученые на основе научных исследований, - прокомментировали ситуацию в краевом Минприроды.

Как пишет издание, в администрации Троицкого района на запрос журналистов ответили, что водные объекты находятся в федеральной собственности. В министерстве природы сказали, что районная администрация должна была выступить с ходатайством о принятии мер для предотвращения заболачивания водоема. Однако пока такой заявки от чиновников не регистрировали