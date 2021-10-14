Легендарное алтайское озеро Уткуль начало заболачиваться

Районная администрация пока не занималась этим вопросом. Фото иллюстративное Фото: Татьяна Гейнрих

Легендарное алтайское озеро Уткуль в Троицком районе начало заболачиваться и зарастать травой. Об этом местные жители рассказали «Банкфаксу».

- Причины заболачивания могут быть природного или техногенного характера. Какие факторы влияют на заболачивание озера Уткуль, могут определить ученые на основе научных исследований, - прокомментировали ситуацию в краевом Минприроды.

Как пишет издание, в администрации Троицкого района на запрос журналистов ответили, что водные объекты находятся в федеральной собственности. В министерстве природы сказали, что районная администрация должна была выступить с ходатайством о принятии мер для предотвращения заболачивания водоема. Однако пока такой заявки от чиновников не регистрировали