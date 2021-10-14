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Происшествия14 октября 2021 8:03

На Алтае мужчину обвиняют в смертельном избиении пожилой матери

Его заключили под стражу
Герман Архаров
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Правоохранители продолжают расследование

Правоохранители продолжают расследование

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Тальменского района предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, в результате чего она скончалась. Об этом пишет краевой Следком.

– По данным следствия, утром 10 октября в одном из сел Тальменского района в своем доме обвиняемый жестоко избил мать, в том числе, костылем и металлическими ходунками. Причиной жестокого преступления стали претензии к матери, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться, относительно того, что ему приходится ухаживать за ней, – отметили в ведомстве.

От полученных телесных повреждений 67-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Обвиняемого заключили под стражу, правоохранители продолжают расследование уголовного дела.