Жители Рубцовска жалуются на аптеки, где не продают лекарства поштучно

Журналист проверил эту информацию и также попробовал поштучно купить лекарства. Фото: Анна Перевощикова

Рубцовчане пожаловались на отказ аптек продавать некоторые лекарственные препараты поштучно. Об этом сообщает портал «вРубцовске.ру».

– У меня пенсия чуть больше десяти тысяч рублей, денег, после оплаты коммунальных услуг, едва хватает на еду, а тут еще одна проблема образовалась, пошла в аптеку купить пару пакетиков «Терафлю», а мне отказали, сказали, что больше они не продают лекарства поштучно в связи с какими-то новыми правилами. Покупайте упаковку, сказали, – приводит издание слова местной жительницы.

Журналист проверил эту информацию и также попробовал поштучно купить лекарства. Он получил отказ. По словам рубцовчан, в некоторых других аптеках города наблюдается такая же ситуация. Издание направило запросы в Минздрав и Роспотребнадзор региона.