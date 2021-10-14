Алтайский министр здравоохранения не исключает приостановку плановой медпомощи

Число заболевших с каждым днем увеличивается Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов не исключает приостановку плановой медпомощи. Об этом министр рассказал во время онлайн-конференции.

– Пока решение не приняли, проводим мониторинг. Пятую неделю растём по заболеваемости, и по законам эпидемиологии предстоит ещё три недели роста, – сказал Попов.

Причина возможной паузы – в большой нагрузке на медицину. В так называемую четвертую волну ковида у врачей вновь вырос объем работы. Растет число заболевших и снова разворачивают дополнительные места в ковидных госпиталях. По словам Попова, сейчас за сутки врачи получают около 2800 заявок, а бригады вынуждены работать в круглосуточном режиме.