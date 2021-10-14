На Алтае подростки переломали кости в ДТП на мотоцикле

Фото: скриншот в паблика "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае двое подростков 13 и 14 лет получили серьезные травмы в ДТП. Они врезались на мотоцикле в автомобиль. Авария произошла 11 октября в селе Стуково, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

– Вскоре приехала скорая и увезла их. У обоих подростков переломы ног и рук. Плюс у одного сотрясение мозга, а у другого пробита голова, - сообщили очевидцы события в паблике.

В краевом ГИБДД подтвердили факт авария. По данным Госавтоинпекции, столкновение мотоцикла и автомобиля произошло в 18:05 на 16 км автодороги «Урожайный – Стуково – Новые Зори – Шахи».

Предварительно установлено, что 14-летний юноша, управляя мотоциклом RACER GS 110, нарушил не пропустил автомобиль ВАЗ 21102.

В результате ДТП пострадали пассажир и водитель мотоцикла. Их госпитализированы в больницу Барнаула.