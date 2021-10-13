В Россельхозбанке на Алтае поселились металлические тигры

В Алтайском филиале Россельхозбанка можно приобрести и другие памятные и инвестиционные монеты Фото: из архива компании

В Россельхозбанке появились новые монеты с символом 2022 года, на аверсе изображен тигр - тотем следующего года по китайскому календарю. Серебряную монету весом 31,1 грамма с изображением полосатой кошки можно купить по предварительному заказу в офисах банка. Коллекционная монета выполнена в двух разных вариантах. На одном изображен крадущийся тигр, на другом - хищник отдыхает.

«Думать о новогодних подарках для родных, друзей, коллег и партнеров по бизнесу лучше заранее, не дожидаясь праздничной суматохи. Россельхозбанк уже сейчас позаботился о памятных сувенирах для наших клиентов. В Алтайском филиале в наличии серебряные и золотые монеты не только с изображением тигра, но и с различной праздничной тематикой. Этот драгоценный подарок можно хранить и беречь всю жизнь. А со временем он только увеличит свою ценность и станет достойным вложением средств», - прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка.

В Алтайском филиале Россельхозбанка можно приобрести и другие памятные и инвестиционные монеты, выпущенные Банком России и иностранными государствами. Все монеты имеют оригинальные рельефные рисунки, выполнены с использованием новых технологий чеканки, каждая вложена в подарочный футляр и имеет сертификат подлинности, подтверждающий ее основные характеристики.

С полной коллекцией можно ознакомиться в офисах продаж Россельхозбанка, интернет-магазине, а также на официальном сайте банка www.rshb.ru и в специальном приложении coins.rshb.ru, где размещен полный каталог инвестиционных и памятных монет, продаваемых в Банке и, здесь же, можно оформить заказ.

Всего с начала года Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай реализовал более 1200 инвестиционных и порядка 450 памятных монет к различным датам.

Кроме этого, продолжается продажа слитков драгметаллов - золота и серебра - различной граммовки от 1 до 1000 граммов и выкуп от 1 до 500 граммов. Эту операцию можно выполнить в двух офисах банка: в Барнауле на ул. Ленина, д. 80 б, и в Горно-Алтайске по адресу пр-т Коммунистический, д. 68. Цены на слитки варьируются в зависимости от стоимости металла на финансовых рынках.

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